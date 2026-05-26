A Pescantina si festeggia con la Sagra di Balconi
Dal 4 all’8 giugno 2026, Balconi di Pescantina ospita la 53esima edizione della Sagra di Balconi. L’evento si svolge nel centro polifunzionale del paese e richiama ogni anno famiglie, giovani e appassionati di musica e intrattenimento. La manifestazione si svolge su più giorni, con spettacoli e attività dedicate a diverse fasce di pubblico.
Dal 4 all’8 giugno 2026 Balconi di Pescantina ospita la 53esima edizione della tradizionale Sagra di Balconi, appuntamento che ogni anno richiama famiglie, giovani e appassionati di musica e intrattenimento nel centro polifunzionale del paese. Cinque giorni di festa all’insegna della convivialità. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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