A Pescantina si festeggia con la Sagra di Balconi

Notizia in breve

Dal 4 all’8 giugno 2026, Balconi di Pescantina ospita la 53esima edizione della Sagra di Balconi. L’evento si svolge nel centro polifunzionale del paese e richiama ogni anno famiglie, giovani e appassionati di musica e intrattenimento. La manifestazione si svolge su più giorni, con spettacoli e attività dedicate a diverse fasce di pubblico.