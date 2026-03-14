Perugia secondo Caritas 1500 nuclei familiari in emergenza abitativa Parte la raccolta fondi

A Perugia, la Caritas ha comunicato che circa 1.500 nuclei familiari si trovano in emergenza abitativa. Nel territorio diocesano di Perugia-Città della Pieve, l’organizzazione sta assistendo oltre 3.800 famiglie. È stata avviata una raccolta fondi per sostenere queste persone in difficoltà. La situazione riguarda individui e famiglie che affrontano problemi legati alla casa e all’alloggio.

In occasione della "Quaresima di carità" domenica 15 marzo giornata di sensibilizzazione organizzata dalla diocesi perugino-pievese Nel territorio diocesano di Perugia-Città della Pieve la Caritas sta accompagnando più di 3.800 famiglie, pari a 13.500 persone, per un impegno totale a servizio dei poveri, come da bilanci consultabili, di oltre 2 milioni di euro all’anno. Attualmente 1.500 nuclei familiari vivono in emergenza abitativa con difficoltà a pagare bollette, affitti e mutui. Come specificato da Caritas, sono alla ricerca di affitti calmierati e non poche di loro chiedono di essere accolte al villaggio "Sorella Provvidenza" a Perugia e nelle altre strutture di accoglienza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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