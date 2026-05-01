Appalti verdi e sostenibilità | a Modena il convegno conclusivo del progetto GREEN-ER

Martedì 5 maggio alle 15, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia ospiterà il convegno conclusivo del progetto GREEN-ER, dedicato agli appalti verdi e alla sostenibilità ambientale. L’evento si terrà nella sede dell’ateneo e vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti del settore, che discuteranno delle normative e delle pratiche legate a questi temi.

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emila ospita, martedì 5 maggio alle ore 15.00 (Aula Convegni) il convegno conclusivo del ciclo "GREEN-ER - La sostenibilità dei contratti pubblici", dedicato al tema "Gli Appalti Verdi nel caleidoscopio degli.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Bonifiche e green economy, via libera al progetto “Filiere Verdi” del JTF per TarantoTarantini Time QuotidianoProsegue l’attuazione degli interventi previsti dal Just Transition Fund, il fondo europeo destinato a sostenere la... Liceo Ferraris di Varese: studenti a lezione di sostenibilità con “M’illumino di meno” e il progetto Green School.Varese, il Liceo Ferraris si spegne per il futuro: una lezione di sostenibilità tra i banchi di scuola Lunedì 16 febbraio, il Liceo Scientifico... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Appalti verdi e sostenibilità: a Modena il convegno conclusivo del progetto GREEN-ER; Chianciano Terme rilancia il Parco Acqua Santa: turismo del benessere e strategia sostenibile; La voce dei vivaisti a Bruxelles: Siamo partner strategici nelle politiche per l’ambiente; Nasce a Genova la Rete Italiana delle Città Circolari. Appalti verdi e sostenibilità: a Modena il convegno conclusivo del progetto GREEN-ERUnimore San Geminiano Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emila ospita, martedì 5 maggio alle ore 15.00 (Aula Convegni) il convegno conclusivo del ciclo G ... sassuolo2000.it Appalti Verdi, gli acquisti sostenibili non decollano, lo stato spreca la sua leva più potente per la transizione ecologicaNel settore pubblico italiano cresce l’impegno verso gli acquisti verdi: il Green Public Procurement e l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) stanno guadagnando terreno, anche se non ... romatoday.it #save the #date 8 MAGGIO 2026 | CORSO GRATUITO #INTELLIGENZA #ARTIFICIALE PER GLI #APPALTI #VERDI LINK PER LA REGISTRAZIONE x.com A seguito della conclusione del progetto Ce- Prince, ecco un'opportunità per le aziende che intendano migliorare il proprio livello di circolarità e sostenibilità riferita alla partecipazione agli "appalti verdi". per il percorso di assistenza specialistica, le candid facebook