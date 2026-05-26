A Parma e Pordenone, due città italiane, i docenti non hanno denunciato gli studenti coinvolti in episodi di violenza. In entrambi i casi, le aggressioni sono state ignorate o non segnalate alle autorità, evidenziando l’insufficienza delle strategie basate sulla tolleranza. Non ci sono state azioni legali o interventi concreti contro i giovani coinvolti, lasciando le situazioni senza risposte ufficiali. La scelta di non intervenire ha suscitato discussioni sulla gestione della sicurezza nelle scuole.

Edoardo Codraro, professore di Pordenone, ha pagato abbastanza cara la sua prontezza. Ha visto due studenti che si prendevano a calci e pugni nel cortile della scuola e si è precipitato a separarli. Ne ha ricavato un pugno sul collo che, non molto tempo dopo, gli ha provocato un notevole malessere. Codraro ha chiesto che la scuola prenda provvedimenti contro lo studente, ma ha deciso di non denunciarlo. Ricevendo per questo il plauso del segretario generale della Flc Cgil di Pordenone, Giuseppe Mancaniello, che ha dichiarato al Gazzettino: «L’insegnante si è comportato bene non denunciando, perché in questo caso si trattava di giovanissimi sotto i 14 anni». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - A Parma, la città dei maranza dove l’autorità è messa al bando

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