Roma la Torre dei Conti torna alla città dopo i lavori di messa in sicurezza

Dopo i interventi dei Vigili del Fuoco, la Torre dei Conti è stata riconsegnata alla città. I lavori di messa in sicurezza sono stati necessari a seguito di un crollo parziale avvenuto il 3 novembre. La torre, simbolo storico, è ora riaperta al pubblico dopo le operazioni di verifica e consolidamento. La restituzione avviene nel rispetto delle procedure di sicurezza e tutela del patrimonio.

(LaPresse) La Torre dei Conti restituita alla Capitale dopo i lavori di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco resi necessari dal crollo parziale del 3 novembre scorso. Nell’incidente rimasero intrappolati alcuni operai al lavoro e trovò la morte il 66enne Octav Stroici. Alla cerimonia di riconsegna da parte dei Vigili del Fuoco alla Sovritentenza capitolina assieme al sindaco Gualtieri, il prefetto Giannini e il comandante dei Vigili del Fuoco di Roma De Acutis. Presente anche la figlia di Octav Stroici, Alina, che martedì mattina assieme alla Cgil ha deposto una corona di fiori ricordando la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro: “Tanti come papà.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, la Torre dei Conti torna alla città dopo i lavori di messa in sicurezza Notizie correlate Roma, Gualtieri alla Torre dei Conti: "Stiamo per uscire dalla fase di messa in sicurezza straordinaria"Questa mattina il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha effettuato un sopralluogo alla Torre dei Conti, crollata parzialmente lo scorso 3 novembre... Roma: Gualtieri, entro aprile messa sicurezza straordinaria Torre dei ContiEntro la fine di aprile, la fase di messa in sicurezza straordinaria della Torre dei Conti, situata nella storica zona dei Fori Imperiali a Roma,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giornata per la sicurezza sul lavoro: una corona alla Torre dei Conti per ricordare Octav Stroici; Torre dei conti, il ricordo di Octav Stroici; La Torre dei Conti riapre domani, nel crollo morì l’operaio Octav Stroici; Torre dei Conti in sicurezza, 'il 6 maggio area tornerà come prima del crollo'. Roma, dopo il crollo della Torre dei Conti: dal 6 maggio riapre largo RicciVia le transenne nell’area dei Fori Imperiali dopo mesi di messa in sicurezza. Avviato il cantiere di restauro, mentre proseguono le indagini sulle cause del crollo. radiocolonna.it Torre dei Conti , cerimonia in ricordo dell’operaio Stroici morto nel crollo: oggi la riaperturaLa Cgil oggi alla commemorazione in ricordo dell'operaio 66enne morto nel crollo della Torre dei Conti lo scorso 3 novembre ... fanpage.it Fa flop il servizio affidato da Roma Capitale a Refugees Welcome Italia che consiste nel trovare romani disposti ad accogliere in casa gratuitamente migranti con regolare permesso di soggiorno. In tre mesi solo tre famiglie hanno dato disponibilità ad aprire la - facebook.com facebook "La tratta delle bianche a Roma non è mai esistita": la svolta della Commissione Orlandi ift.tt/OD1ys7Y x.com