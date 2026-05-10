Dove vivono i più ricchi della Romagna? La mappa dei redditi aggiornata città per città
Una nuova mappa dei redditi aggiornata città per città rivela dove vivono i cittadini più ricchi della Romagna. La sezione di inchieste di ForliToday.it, disponibile tramite abbonamento, propone un approfondimento sui dati recenti relativi alle zone con i redditi più elevati nella regione. La pubblicazione si concentra esclusivamente su dati ufficiali senza interpretazioni o analisi personali. Chi desidera sostenere il lavoro giornalistico può visitare la sezione dedicata agli abbonamenti sul sito.
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