A Parigi, alla fine di maggio, si sono raggiunti i 36 gradi, temperature insolite per quel periodo. Il caldo intenso ha provocato malori tra i partecipanti e il pubblico. Nonostante le alte temperature, un tennista italiano ha vinto con facilità nel torneo sulla terra battuta. La giornata si è svolta sotto un sole cocente, con le condizioni climatiche che hanno influenzato l’atmosfera del match.

I 36 gradi di Parigi a fine maggio sono quasi incredibili da credere, eppure sulla capitale parigina e sul torneo più importante al mondo sulla terra battuta si è abbattuta un’ondata di caldo mai vista da queste parti. E’ durissima persino per gli spettatori, gli elegantissimi cappelli in paglia alla Borsalino non bastano a riparare dal sole cocente, sono pochissimi gli appassionati che resistono più di tre o quattro game. Poi corrono fuori dove le docce messe a disposizione del pubblico sparano particelle di acqua fresca. Un paio di minuti di refrigerio e poi il caldo vince ancora. Le condizioni proibitive hanno già provocato i primi problemi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - A Parigi temperature folli e malori ma Sinner vince in scioltezza

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Mensik mette in difficoltà Sinner portando a casa scambi eccezionali come questo

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