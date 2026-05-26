A Parigi temperature folli e malori ma Sinner vince in scioltezza

Da panorama.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Parigi, alla fine di maggio, si sono raggiunti i 36 gradi, temperature insolite per quel periodo. Il caldo intenso ha provocato malori tra i partecipanti e il pubblico. Nonostante le alte temperature, un tennista italiano ha vinto con facilità nel torneo sulla terra battuta. La giornata si è svolta sotto un sole cocente, con le condizioni climatiche che hanno influenzato l’atmosfera del match.

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I 36 gradi di Parigi a fine maggio sono quasi incredibili da credere, eppure sulla capitale parigina e sul torneo più importante al mondo sulla terra battuta si è abbattuta un’ondata di caldo mai vista da queste parti. E’ durissima persino per gli spettatori, gli elegantissimi cappelli in paglia alla Borsalino non bastano a riparare dal sole cocente, sono pochissimi gli appassionati che resistono più di tre o quattro game. Poi corrono fuori dove le docce messe a disposizione del pubblico sparano particelle di acqua fresca. Un paio di minuti di refrigerio e poi il caldo vince ancora. Le  condizioni proibitive  hanno già provocato i primi problemi. 🔗 Leggi su Panorama.it

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