Un altro caso Polymarket a Parigi si registrano temperature più alte e qualcuno vince 21.000 dollari

Da fanpage.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Parigi, le temperature sono aumentate rispetto ai valori precedenti, con alcune persone che hanno ottenuto vincite importanti sulla piattaforma Polymarket. Si tratta di un sito che permette di scommettere su vari eventi e tendenze, e in questo caso, uno degli utenti avrebbe incassato circa 21.000 dollari. La notizia si aggiunge ad altri episodi legati a questa piattaforma di previsione.

Su Polymarket, la più grande piattaforma dedicata al Prediction Market, un un singolo utente avrebbe guadagnato 21.000 dollari quando i sensori dell'aeroporto di Charles De Gaulle hanno raggiunto due picchi anomali di caldo. Il sospetto è che siano stati manomessi proprio per registrare quei valori.🔗 Leggi su Fanpage.it

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