Un altro caso Polymarket a Parigi si registrano temperature più alte e qualcuno vince 21.000 dollari

A Parigi, le temperature sono aumentate rispetto ai valori precedenti, con alcune persone che hanno ottenuto vincite importanti sulla piattaforma Polymarket. Si tratta di un sito che permette di scommettere su vari eventi e tendenze, e in questo caso, uno degli utenti avrebbe incassato circa 21.000 dollari. La notizia si aggiunge ad altri episodi legati a questa piattaforma di previsione.

Su Polymarket, la più grande piattaforma dedicata al Prediction Market, un un singolo utente avrebbe guadagnato 21.000 dollari quando i sensori dell'aeroporto di Charles De Gaulle hanno raggiunto due picchi anomali di caldo. Il sospetto è che siano stati manomessi proprio per registrare quei valori.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Referendum Giustizia, il voto parallelo su Polymarket: scommessi oltre 360.000 dollariMentre i seggi cono ancora aperti, su Polymarket si continua a scommettere sull'esito del referendum e benché ora il risultato appaia molto incerto,... Referendum, anomalie nelle scommesse su Polymarket: quasi 800.000 dollari giocati in poche oreNelle ultime ore del referendum, il volume totale dele scommesse su Polymarket è passato da 360. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Polymarket sulla maglia della Lazio: la sponsorizzazione che scuote il mercato del gioco legale italiano; Lotito scommette sulle guerre: Polymarket nuovo sponsor della Lazio; La Lazio ha un nuovo sponsor sulla maglia: Polymarket; Lotito e lo sponsor Polymarket sulle maglie della Lazio, su quel sito di scommesse si punta anche sulla guerra. Un altro caso Polymarket, a Parigi si registrano temperature più alte e qualcuno vince 21.000 dollariSu Polymarket, la più grande piattaforma dedicata al Prediction Market, un un singolo utente avrebbe guadagnato 21 ... fanpage.it Polymarket sponsorizza la Lazio per €22 milioni ma nasce un caso: è legale?Polymarket e la Lazio hanno annunciato una nuova ambiziosa sponsorship. La natura dell'accordo però fa sorgere dubbi di natura legale. assopoker.com Qualcuno ha manomesso un sensore meteorologico dell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi (probabilmente con un asciugacapelli) per simulare picchi di temperatura e vincere scommesse su Polymarket, guadagnando circa 30.000 dollari. Il 6 e il 15 aprile - facebook.com facebook . @Polymarket non guadagna come una società di scommesse (anche perché non lo e), Polymarket guadagna una fee (intorno al 1%) sulla base del volume di un mercato creato, il dare ed avere viene distribuito tra le parti. Inoltre il mercato in questione è stat x.com