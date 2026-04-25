Jannik Sinner ha superato un esordio difficile al Mutua Madrid Open, torneo Masters 1000 giocato sulla terra rossa alla Caja Magica, vincendo la partita nonostante alcune difficoltà. Durante la stessa giornata, Carlos Alcaraz ha annunciato il suo forfait per i prossimi tornei di Roma e Parigi. La competizione a Madrid continua con vari incontri e attira l’attenzione degli appassionati di tennis.

Esordio sofferto ma vincente per Jannik Sinner al Mutua Madrid Open, il Masters 1000 sulla terra rossa alla Caja Magica. Il tennista azzurro, numero 1 del mondo e prima testa di serie del tabellone, ha dovuto patire tre set per piegare in rimonta la resistenza del francese Benjamin Bonzi (n.104) con il punteggio di 6-7 (6), 6-1, 6-4 in 2 ore e 20 minuti di gioco. Una partita complicata contro un avversario che soprattutto nel primo tempo ha messo in seria difficoltà l’altoatesino. Dopo aver sciupato diverse palle break nel tie-break del primo set Sinner ha mancato anche un set point prima di perdere il parziale alla prima chance per Bonzi. Da quel momento in poi Sinner è salito di livello, dominando il secondo set con due break e un rovescio ritrovato dopo i tanti errori del primo parziale.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner vince ma soffre all’esordio all’Atp Madrid 2026, Alcaraz ko annuncia: “Salto Roma e Parigi”

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