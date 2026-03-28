Scuola nasce la rete Ia Sicilia | presentazione a Palermo

È stata presentata a Palermo la rete Ia Sicilia, un progetto che mira a integrare l’intelligenza artificiale nelle scuole dell’isola. L’iniziativa prevede l’uso di questa tecnologia sia per supportare le attività didattiche sia per gestire in modo più efficiente le pratiche amministrative. La rete rappresenta un passo concreto verso l’introduzione di strumenti digitali avanzati nel sistema scolastico regionale.

L’intelligenza artificiale entra ufficialmente nelle scuole siciliane come strumento per la didattica e la gestione amministrativa. Martedì 31 marzo, alle 14.30, a Palermo, presso l’istituto comprensivo Giuseppe Scelsa e mercoledì 1 aprile, alle 10.30, a Catania, nella sede dell’istituto Marconi Mangano, sarà presentata “Ia Sicilia”, la prima rete regionale creata per guidare le scuole nell’uso corretto e organizzato di questa tecnologia. La Rete, promossa dall’Iis Tommaso Fazello di Sciacca, risponde all’esigenza di coordinare il processo di modernizzazione delle scuole siciliane secondo modelli operativi condivisi. Leonardo Mangiaracina,... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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