Da Monza all' aeroporto di Orio in treno in meno di un' ora | non è un sogno ecco quando diventerà realtà

Un collegamento ferroviario tra Monza e l'aeroporto di Orio al Serio potrebbe entrare in funzione entro la fine del 2027. Secondo le stime degli esperti, ci vorrà circa un anno e mezzo per completare i lavori e rendere più agevole il viaggio tra le due località. La proposta mira a ridurre i tempi di spostamento e migliorare i collegamenti nella zona.

Tecnicamente potrebbe essere pronto già entro la fine del 2027. Un anno e mezzo il tempo necessario – almeno sulla carta e secondo quanto hanno spiegato gli addetti ai lavori – per rendere l’aeroporto di Orio al Serio sempre più vicino a Monza e alla Brianza. Anche perché, quello bergamasco, soprattutto per gli imprenditori brianzoli, è uno scalo molto importante: è il terzo aeroporto italiano che secondo le previsioni chiuderà il 2026 con il transito di quasi 18 milioni di passeggeri (di cui circa 1,4 milioni provenienti dalla provincia di Monza e Brianza), con importanti interlocuzioni verso i Paesi Arabi e l’Asia per l'aertura di nuove tratte. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Un treno da Monza a Orio al Serio? La proposta per collegare la Brianza con l'aeroportoUn treno diretto tra la Brianza e l'aeroporto di Orio al Serio per rompere l'isolamento ferroviario e offrire un'alternativa alle autostrade.

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