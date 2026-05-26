A Montesilvano il secondo Youth camp dedicato al futuro della città FOTO

Notizia in breve

Il 26 maggio a Montesilvano si è concluso il secondo Youth Camp Nazionale Epic Idea, un evento dedicato al futuro della città. L’iniziativa è stata finanziata dal programma Cerv della Commissione Europea e organizzata dall’Istituto Cooperazione Economica Internazionale. L’obiettivo principale era promuovere la partecipazione giovanile e lo sviluppo di comunità inclusive e pluralistiche. L’evento ha coinvolto giovani provenienti da diverse regioni italiane e si è svolto nel corso di alcuni giorni.