A Montesilvano il secondo Youth camp dedicato al futuro della città FOTO
Il 26 maggio a Montesilvano si è concluso il secondo Youth Camp Nazionale Epic Idea, un evento dedicato al futuro della città. L’iniziativa è stata finanziata dal programma Cerv della Commissione Europea e organizzata dall’Istituto Cooperazione Economica Internazionale. L’obiettivo principale era promuovere la partecipazione giovanile e lo sviluppo di comunità inclusive e pluralistiche. L’evento ha coinvolto giovani provenienti da diverse regioni italiane e si è svolto nel corso di alcuni giorni.
Il 26 maggio a Montesilvano si è concluso il secondo Youth Camp Nazionale Epic Idea (Empowering youth Participation for Inclusive and plural Communities),finanziato dal programma Cerv della commissione europea e con capofila Icei (Istituto cooperazione economica internazionale).L'iniziativa, nata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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