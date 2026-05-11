Montesilvano protagonista in Slovenia come unica città italiana alla European Academy on Youth Work

Montesilvano si distingue in Slovenia come unica città italiana presente alla quarta edizione della European Academy on Youth Work. L'evento vede la partecipazione di rappresentanti di 14 paesi europei, tra cui Italia, Germania e Francia. La città è stata scelta per inviare una sua rappresentante a questo importante forum dedicato al lavoro con i giovani. La partecipazione si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune nel settore giovanile.

Importante partecipazione per il Comune di Montesilvano, unica città italiana con una rappresentante alla quarta edizione della European Academy on Youth Work (Eayw), l’autorevole forum di cooperazione che riunisce le agenzie nazionali di 14 Paesi europei (tra cui Italia, Germania, Francia.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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