Pozzuoli confronto su imprese e lavoro | focus sulla Legge di Bilancio 2026 tra istituzioni sindaci e professionisti

A Pozzuoli si è svolto un incontro tra rappresentanti istituzionali, sindaci e professionisti per discutere delle imprese e del lavoro, con particolare attenzione alla Legge di Bilancio 2026. Presenti anche il presidente della commissione attività produttive della regione Campania e altri esponenti locali. L’incontro ha visto confronti sulle politiche di sviluppo e le opportunità future per il territorio.

🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Pozzuoli, confronto su imprese e lavoro: focus sulla Legge di Bilancio 2026 tra istituzioni, sindaci e professionisti