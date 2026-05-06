Il festival di teatro delle scuole Con gli Occhi Aperti festeggia i suoi diciott’anni e ritorna fra le comunità di Manfredonia Mattinata Monte Sant’Angelo e Zapponeta

Il festival di teatro delle scuole “Con gli Occhi Aperti” celebra il suo diciottesimo anniversario e riprende le attività nelle città di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta. L’evento coinvolge studenti e insegnanti, offrendo spettacoli e iniziative che si svolgono in diverse location del territorio. La manifestazione, organizzata ogni anno, si svolge in più giornate e coinvolge numerose scuole della zona.

Un mese di attività, fino al 5 giugno, con laboratori teatrali, saggi-spettacoli, spettacoli teatrali, concerti e incontri fra scuola, comunità e teatro Il Festival di teatro delle scuole e per le scuole “Con gli Occhi Aperti” diventa maggiorenne e ritorna in Capitanata con un mese intenso di teatro, musica e condivisione collettiva. “Significa, su un territorio regionale e in un contesto nazionale spesso più interessati agli eventi che ai processi, avere ancora molto da dire e costruire un tempo giusto per farlo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il festival di teatro delle scuole “Con gli Occhi Aperti” festeggia i suoi diciott’anni e ritorna fra le comunità di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta Notizie correlate Giornata Internazionale dell’Ostetrica. Il calendario delle iniziative a Foggia, Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San SeveroGiornata Internazionale dell’Ostetrica 5 maggio 2026 Il calendario delle iniziative a Foggia, Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San Severo per... Monticchio, la piccola “Monte Sant’Angelo” nel cuore di ManfredoniaIl quartiere Monticchio, situato nella zona nord-est di Manfredonia, rappresenta una delle pagine più affascinanti dell'urbanistica sociale pugliese. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Festival Picinin a Piove di Sacco dal 9 al 24 maggio 2026; Il teatro come opportunità educativa per promuovere il plurilinguismo; Cosa fare il 1 maggio a Roma: tutti gli eventi da non perdere in città; Un weekend di. Torna il festival ’A occhi aperti’ con la personale di Nicole ClavelouxAl cinema Modernissimo di Bologna è già in corso la mostra di David.B ’Signor Civetta: un viaggio nell’Aldilà’ tavole tratte dal nuovo graphic novel ’Signor Civetta’ del maestro francese edito dalla ... ilrestodelcarlino.it Il festival del fumetto A occhi aperti va alla scoperta di mondi accanto per pensare il futuroSarà dal 19 al 23 novembre la terza edizione di A occhi aperti, il festival internazionale di fumetto e illustrazione a cura di Hamelin Associazione Culturale. Nato dalle ceneri di BilBOlbul, che ... bologna.repubblica.it - Occhi aperti e telefono contro le baby gang - Arriva la proposta per una maggiore sicurezza del centro. #babygang #controllodelterritorio #sicurezza - facebook.com facebook È un incubo a occhi aperti. Lee Cronin - La Mummia è al cinema ora. #LeeCroninLaMummia x.com