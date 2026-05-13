Con gli Occhi Aperti | il Festival di teatro delle scuole fa tappa a Monte Sant’Angelo

Il Festival di teatro delle scuole, intitolato “Con gli Occhi Aperti”, si svolge a Monte Sant’Angelo. La manifestazione coinvolge studenti e insegnanti di diverse scuole della zona, proponendo spettacoli teatrali realizzati dagli studenti stessi. La tappa nella città si inserisce all’interno di un calendario che prevede altre tappe in diverse località. La manifestazione si svolge in spazi pubblici e scolastici, con rappresentazioni aperte al pubblico.

Il Festival di teatro delle scuole e per le scuole “Con gli Occhi Aperti” festeggia i suoi diciott’anni e torna tra le comunità di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta con un mese di attività dedicate a teatro, scuola, musica, laboratori, spettacoli e partecipazione. Ideato da Bottega degli Apocrifi e realizzato in collaborazione con l’Ambito Territoriale delle Politiche Sociali dei Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta, con il supporto del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, il Festival conferma il valore del teatro come strumento educativo, culturale e sociale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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