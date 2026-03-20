Uno spazio di coworking gratuito L’apertura a Palazzo Borromeo

È stato inaugurato uno spazio di coworking gratuito all’interno di Palazzo Borromeo, aperto a chi desidera lavorare o studiare in un ambiente suggestivo. L’area offre la possibilità di usufruire di una sala all’interno del palazzo, consentendo di svolgere le proprie attività in un contesto storico e affascinante senza costi. L’iniziativa mira a rendere accessibile un luogo simbolico a tutti.

Lavorare (o studiare) in una sala di Palazzo Borromeo, con la possibilità di godersi uno scenario unico? Adesso si può ed è anche gratis. È stato aperto lo spazio di coworking gratuito comunale realizzato al piano terra della dimora seicentesca. Sono state predisposte 32 postazioni con connessione internet, di cui due adatte a persone con disabilità, oltre a una piccola sala dove poter partecipare a riunioni da remoto. Il nuovo spazio condiviso sarà fruibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.30, senza prenotazioni e rappresenta una opportunità logistica, ma anche sociale, per favorire lo scambio di competenze tra generazioni e professioni diverse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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