Addio al bar dei Cesaroni | lo storico set cambia tutto e diventa un ristorante e i fan non ci stanno

Lo storico bar reso celebre dalla serie televisiva italiana situato nel cuore della Garbatella sta per chiudere i battenti come locale di proprietà televisiva e trasformarsi in un ristorante. La decisione di cambiare completamente l’attività ha suscitato reazioni tra i fan, che hanno espresso disappunto sui social e sui mezzi di comunicazione. La chiusura segna la fine di un luogo che ha rappresentato un punto di riferimento per molti appassionati di fiction italiana.

Si chiude un capitolo che per molti italiani non è solo televisione, ma memoria collettiva. Lo storico bar reso celebre dalla serie I Cesaroni, situato nel cuore della Garbatella, sta cambiando completamente identità: da bottiglieria simbolo della fiction a nuova attività di ristorazione. Un passaggio che ha subito acceso nostalgia e polemiche, soprattutto tra i fan più affezionati. Il locale, che dal 2006 ha ospitato il set della famiglia Cesaroni — legata ai volti di Claudio Amendola e Antonello Fassari — è stato per anni un punto di riferimento reale oltre che televisivo. Non era solo una scenografia: era un luogo vissuto, frequentato da residenti, tifosi e curiosi, diventato simbolo di un’identità popolare romana. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Addio al bar dei Cesaroni: lo storico set cambia tutto e diventa un ristorante (e i fan non ci stanno) Addio al bar dei Cesaroni: lo storico locale di Garbatella diventerà un ristoranteA pochi giorni dall'inizio della nuova stagione della serie tv, chiude lo storico Bar dei Cesaroni alla Garbatella: al suo posto arriva l’osteria... Il bar dei I Cesaroni chiude (proprio ora): a pochi giorni dal ritorno in tv cambia volto lo storico locale della GarbatellaDopo quasi vent’anni, uno dei luoghi simbolo della fiction italiana cambia identità. Temi più discussi: Addio al bar dei Cesaroni: lo storico locale di Garbatella diventerà un ristorante; Addio al bar dei Cesaroni, cambia volto uno dei simboli della Garbatella a Roma; Chiude il Bar dei Cesaroni alla Garbatella: al suo posto apre un’osteria; Garbatella, addio al Bar dei Cesaroni: arriva l’osteria Garbata e Bella. Chiude il Bar dei Cesaroni alla Garbatella: al suo posto apre un’osteriaIl celebre bar della fiction Mediaset chiude per fare posto all'osteria Garbata e Bella, mentre la serie torna con una nuova stagione ... ilfattoquotidiano.it Addio al bar dei Cesaroni: lo storico locale di Garbatella diventerà un ristoranteA pochi giorni dall'inizio della nuova stagione della serie tv, chiude lo storico Bar dei Cesaroni alla Garbatella: al suo posto arriva l’osteria 'Garbata ... fanpage.it Addio al supermercato dell’ambiente di Torino: Green Pea si trasforma in hub di uffici e grandi eventi x.com Lo scossone politico a Mazara. FdI dice addio a Quinci, che rifà la giunta #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook