A Milano circa 20mila persone non hanno ancora la carta di identità elettronica | ecco entro quando richiederla

A Milano, circa 20.000 cittadini, pari al 24% del totale, non hanno ancora prenotato un appuntamento per ottenere la carta di identità elettronica. La maggior parte di loro non ha ancora richiesto il documento. Non sono state fornite scadenze precise per la richiesta, ma si evidenzia che una quota significativa di residenti non ha ancora completato questa operazione.

Sono circa 20mila i cittadini di Milano che non hanno ancora prenotato un appuntamento per il rilascio della nuova carta di identità elettronica, pari al 24% del totale. Il Comune ha già emesso più di 39mila documenti a fronte di oltre 82mila cittadini ancora in possesso della carta di identità. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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