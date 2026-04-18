Carta d’identità elettronica 2026 addio al formato cartaceo per tutti | ecco la data

A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più valida, anche se ancora in corso di validità. Da quella data, tutti i cittadini dovranno utilizzare esclusivamente la versione elettronica. La decisione riguarda la completa sostituzione del formato cartaceo con il nuovo documento digitale. La data segna la fine dell’utilizzo della carta tradizionale, che verrà considerata ufficialmente non valida.

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea diventerà ufficialmente inutilizzabile, anche se ancora in corso di validità. Una svolta che segna il passaggio definitivo alla carta d’identità elettronica (CIE), destinata a diventare l’unico documento riconosciuto sia in Italia che per l’espatrio nei Paesi dell’Unione Europea. La misura nasce dall’adeguamento al regolamento europeo 20191157, che impone standard più elevati di sicurezza per i documenti di riconoscimento. La novità più rilevante riguarda la validità dei documenti già in possesso dei cittadini. Anche se sulla carta cartacea è indicata una scadenza successiva al 2026, questa non avrà più alcun valore legale dopo il 3 agosto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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