A Milano 70mila libretti di ricette nelle scuole | arriva Chef Ambrogio

A Milano sono stati distribuiti 70.000 libretti educativi nelle scuole, intitolati “In cucina con Chef Ambrogio”. Il progetto è stato realizzato dalla società che gestisce le mense scolastiche, che ogni giorno prepara più di 77.000 pasti. I libretti sono stati consegnati agli studenti come strumento educativo e di sensibilizzazione sulla corretta alimentazione. La distribuzione si inserisce in un'iniziativa di promozione di pratiche alimentari sane tra i giovani.

Settantamila copie di un nuovo libretto educativo sono state distribuite nelle scuole della città. Il progetto si chiama “In cucina con Chef Ambrogio” ed è stato realizzato da Milano Ristorazione, la società in-house del comune che ogni giorno prepara oltre 77mila pasti per le mense scolastiche. L’iniziativa è nata insieme all’Area Food Policy del comune e con il supporto della Fondazione Cariplo. Il libretto non si limita a raccogliere ricette. Propone infatti i piatti che vengono effettivamente serviti a scuola durante l’anno, accompagnati da curiosità sugli ingredienti e suggerimenti pratici da sperimentare in famiglia. Per festeggiare il lancio, è stato organizzato un pranzo con gli alunni, gli insegnanti e il personale scolastico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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