A Macerata si andrà al ballottaggio

A Macerata si deciderà al secondo turno tra Sandro Parcaroli e Gianluca Tittarelli. Parcaroli ha ottenuto il 49,96% dei voti, appena sotto la soglia del 50%. Tittarelli si ferma al 41,95%. Nessun candidato ha raggiunto la maggioranza, quindi si svolgerà il ballottaggio tra i due. I risultati definitivi sono stati comunicati dopo lo scrutinio delle schede. La decisione finale avverrà tra due settimane.

Colpo di scena finale a Macerata. Sandro Parcaroli si ferma al 49,96%. Si va al ballottaggio con Gianluca Tittarelli fermo al 41,95%. Il sindaco uscente chiude a 10.044 voti contro gli 8.435 dello sfidante. Per ore il centrodestra aveva accarezzato la vittoria al primo turno, con Parcaroli più. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Sigona: Macerata ha voglia di partecipare. Se si andrà al ballottaggio, conteranno le idee

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