Pronostico rispettato | a Monselice si andrà al ballottaggio per eleggere il sindaco
A Monselice, le elezioni comunali si concludono con un risultato che richiede un secondo turno, poiché nessun candidato ha ottenuto la maggioranza. La sfida tra tre aspiranti sindaco si sposterà così al ballottaggio, previsto tra due settimane. I voti sono stati distribuiti tra i tre candidati, ma nessuno ha superato la soglia necessaria per essere eletto al primo turno.
A Monselice la sfida a tre per conquistare la fascia di primo cittadino andrà ai tempi supplementari. Nessuno dei candidati ha raggiunto il 50 % delle preferenze. Si andrà così al ballottaggio. Di fronte si troveranno Stefano Peraro del centrodestra, e Franco Ennio del centrosinistra con il terzo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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