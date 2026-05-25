Pronostico rispettato | a Monselice si andrà al ballottaggio per eleggere il sindaco

Notizia in breve

A Monselice, le elezioni comunali si concludono con un risultato che richiede un secondo turno, poiché nessun candidato ha ottenuto la maggioranza. La sfida tra tre aspiranti sindaco si sposterà così al ballottaggio, previsto tra due settimane. I voti sono stati distribuiti tra i tre candidati, ma nessuno ha superato la soglia necessaria per essere eletto al primo turno.