Andrea Pellicini è stato eletto sindaco di Luino, ottenendo la vittoria con il sostegno del centrodestra. L'ex primo cittadino, già alla guida del comune per due mandati, torna in carica. A Laveno Mombello, invece, il nuovo sindaco è Bresciani. La competizione elettorale si è conclusa con questa affermazione, confermando le preferenze degli elettori nelle rispettive amministrazioni.

Andrea Pellicini è il nuovo sindaco di Luino. Il deputato di Fratelli d’Italia, già primo cittadino per due mandati, si è aggiudicato la corsa elettorale in riva al Lago Maggiore con il sostegno del centrodestra unito. Piazzamento d’onore per il sindaco uscente Enrico Bianchi, sostenuto dal centrosinistra. Più staccati gli altri tre contendenti: Marco Massarenti, Furio Artoni e Paolo Nicastri. "Sono innamorato della mia città, ho affrontato la sfida con serenità ed è andata bene", il commento a caldo di Pellicini. "Il voto non è andato bene - ha commentato invece Enrico Bianchi - però alla fine sono sereno per tutto quello che abbiamo fatto in questi 6 anni e quello che ha fatto questo gruppo che ha deciso di condividere con me questa campagna elettorale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Luino torna Andrea Pellicini . Bresciani guida Laveno Mombello

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