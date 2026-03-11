Referendum giustizia | dibattito a Laveno Mombello il 19

Il 19 si svolgerà a Laveno Mombello un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia. L'evento è rivolto ai cittadini della provincia di Varese, con l'obiettivo di spiegare le diverse questioni legate alla consultazione. Durante l'iniziativa saranno presentati i temi principali del referendum e le implicazioni delle possibili scelte.

Un incontro pubblico per decifrare le complessità del prossimo referendum sulla giustizia si terrà a Laveno Mombello, offrendo ai cittadini della provincia di Varese gli strumenti necessari per formare un giudizio informato. La serata è fissata per giovedì 19 marzo alle ore 20.30 nella sala consiliare di Villa Frua, con l'obiettivo di smontare semplificazioni e favorire un dibattito costruttivo tra posizioni diverse. La partecipazione sarà aperta a tutta la cittadinanza, con ingresso fino all'esaurimento dei posti disponibili presso il Comune di Laveno Mombello. L'iniziativa nasce dalla volontà di collegare i temi giuridici astratti alla vita quotidiana delle comunità lombarde, evitando toni catastrofisti per privilegiare un'analisi pragmatica radicata nel territorio.