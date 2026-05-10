A Luino, un deputato ha annunciato il sostegno alla lista Vento, che rappresenta il centrodestra alle prossime amministrative. La formazione comprende sedici candidati e si presenta come un’unica forza politica. La presenza di questa figura a Palazzo Verbania potrebbe influenzare il panorama politico locale, mentre gli elettori si preparano a scegliere tra le diverse opzioni in corsa. Le elezioni sono ormai prossime e le candidature ufficiali sono state rese note.

? Domande chiave Come può la presenza di un deputato a Palazzo Verbania cambiare Luino?. Chi sono i sedici candidati che compongono la lista Vento?. Perché Pellicini critica la scelta di un supermercato rispetto al palazzetto?. Come influirà il legame con Roma sulla sicurezza urbana della città?.? In Breve Partecipazione di Tommaso Foti, Giuseppe Taldone, Grazia Di Maggio e Francesca Caruso a Luino.. Pellicini critica gestione sportiva e assenza vigili urbani a Palazzo Verbania.. La lista Vento del Verbano presenta sedici candidati per le elezioni comunali.. Obiettivo ripristino dirigenziale settore tecnico e completamento palazzetto ex Visnova.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luino, Pellicini lancia la lista Vento: il centrodestra è unito

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