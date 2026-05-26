A Lioni la presentazione di Storia di una famiglia imperfetta di Luca Trapanese

Il libro dell'autore napoletano, edito da Salani, sarà discusso mercoledì 3 giugno alle 17:00 nella Sala Consiliare del Comune irpino, con la partecipazione di istituzioni locali, sanitarie e parlamentari.La presentazione del libroL'appuntamento è fissato per mercoledì 3 giugno alle ore 17:00. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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