a lezione di elezioni

Il testo fa riferimento a un momento di attesa per un cambiamento politico, con l'aspettativa che questa volta la sinistra possa ottenere una vittoria elettorale. Si sottolinea come, negli ultimi vent’anni, il gruppo politico abbia spesso partecipato alle elezioni senza riuscire a conquistare il governo. La frase suggerisce che ci siano due insegnamenti che la sinistra dovrebbe trarre da questa esperienza, ma non specifica quali siano.

Speriamo sia la volta buona. La volta in cui la sinistra - abituata a fare e disfare governi senza vincere le elezioni - capirà dopo quasi vent'anni due cose. La prima: i cittadini sono intelligenti e rispondono alle domande che vengono loro poste. La domanda era: chi volete come sindaco? E la risposta è stata data. Laddove si cercava la spallata al governo è arrivata, come a Venezia, la sorpresa, che sorpresa non è. Un giovane con un impegno di 11 anni da assessore di Luigi Brugnaro, vince contro ogni pronostico, dimostrando che il centrodestra è solidamente in campo quando fa proposte chiare e sceglie i candidati preparati. E dimostra anche che l'ex sindaco di Venezia ha fatto un buon lavoro, rompendo schemi secolari sopra i quali la sinistra evidentemente campava da tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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