Sono state depositate le candidature di Malagò e Abete per le prossime elezioni della FIGC, che si terranno il 22 giugno. Malagò ha ricevuto il mandato dalla Lega Serie A, mentre Abete ha ottenuto il supporto di un'altra componente della maggioranza. La procedura elettorale si avvia con queste candidature, che saranno valutate prima delle votazioni ufficiali. La data stabilita è quella di circa due mesi da ora.

La procedura è completa. Questa mattina, nell’ultimo giorno utile, sono state presentate in Figc le candidature alla presidenza federale di Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. La Federazione ha ora tempo fino al 22 maggio per pubblicarne l’accettazione formale, ma non dovrebbero esserci complicazioni di alcun tipo. Assieme al mandato della maggioranza di una delle componenti, la Lega Serie A per Malagò e la LND di cui è presidente per Abete, i candidati hanno consegnato i programmi dettagliati del loro mandato assieme alle candidature per il prossimo Consiglio federale. Tolti i membri che hanno già un posto di diritto (ovvero i presidenti delle quattro Leghe e ovviamente il nuovo numero uno della Figc) tutti gli altri dovranno infatti essere scelti nuovamente.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elezioni FIGC, depositate le candidature di Malagò e Abete. Elezioni il 22 giugno

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