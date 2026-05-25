ELEZIONI COMUNALI Dai piccoli comuni una lezione di democrazia attiva quorum raggiunto
In tre piccoli comuni della provincia di Salerno, si sono tenute le elezioni comunali e il quorum è stato raggiunto. Le urne sono state aperte e chiuse senza problemi, consentendo il regolare svolgimento delle consultazioni. La partecipazione ha permesso di eleggere i nuovi amministratori locali, confermando l’affluenza nelle rispettive comunità. Nessun incidente o irregolarità sono stati segnalati durante il processo elettorale.
Tempo di lettura: < 1 minuto Da tre piccoli paesi delle provincia di Salerno arriva un bel messaggio di democrazia attiva. Far perdere l’ astensionismo per il bene delle amministrazioni locali. A Sicignano degli Alburni, Sassano e Casalvelino i candidati a sindaco erano unici, bastava raggiungere il quorum e riconfermare i sindaci uscenti. E così è andata, prima della chiusura dei seggi, Salerno aveva già tre sindaci di provincia. E mentre negli altri comuni è cominciato lo spoglio al cardiopalma c’è già chi festeggia. A Sicignano degli Alburni l’affluenza ha toccato il 67,24 per cento. Con 3.101 abitanti al censimento 2021, è il più piccolo dei tre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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