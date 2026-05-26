A Gaza si è smesso di negoziare
A sette mesi dall’accordo di cessate il fuoco, non ci sono stati sviluppi nelle negoziazioni tra Israele e Hamas. Le parti sembrano avere interesse a mantenere la situazione invariata, senza avanzare in trattative o accordi ufficiali. La mancanza di progressi si verifica nonostante il tempo trascorso e le interlocuzioni precedenti, lasciando la regione in una situazione di stallo.
A sette mesi dal cessate il fuoco le cose non si sono mosse: Israele e Hamas hanno interesse a mantenerle così, e chi potrebbe sbloccarle pensa ad altro A sette mesi di distanza dall’inizio del cessate il fuoco, nella Striscia di Gaza le cose non sono praticamente cambiate. L’applicazione dell’accordo è ferma all’inizio della fase due di tre e non ci sono segnali di avanzamento: le posizioni di Hamas e Israele restano distanti, ed entrambi hanno interessi a mantenere le cose come sono. Nel frattempo gli Stati Uniti, che sono il mediatore più influente, sono concentrati su tutt’altro. Il cessate il fuocoL’accordo era stato raggiunto a ottobre del 2025. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Come sarà la new Gaza secondo il Board of Peace Il racconto di Nello Scavo
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