L’ombra di una nuova escalation si allunga sulla guerra in Iran. Dopo che sabato sera il presidente americano Donald Trump ha lanciato un ultimatum a Teheran, minacciando di «colpire e annientare» le centrali elettriche iraniane se la Repubblica islamica «non aprirà completamente lo Stretto di Hormuz entro 48 ore», il regime degli ayatollah ha risposto di essere pronto, in caso di attacco, a «distruggere irreversibilmente» le infrastrutture vitali dell’intera regione, compresi gli impianti di desalinizzazione, insieme a «chiudere completamente» Hormuz, dove solo una manciata di navi è riuscita a passare in poco più di tre settimane di conflitto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'Iran non cede all'ultimatum: "Distruzione totale se Usa attaccano le centrali". Ma si comincia a negoziare

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