L' Iran non cede all' ultimatum | Distruzione totale se Usa attaccano le centrali Ma si comincia a negoziare

Da feedpress.me 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ombra di una nuova escalation si allunga sulla guerra in Iran. Dopo che sabato sera il presidente americano Donald Trump ha lanciato un ultimatum a Teheran, minacciando di «colpire e annientare» le centrali elettriche iraniane se la Repubblica islamica «non aprirà completamente lo Stretto di Hormuz entro 48 ore», il regime degli ayatollah ha risposto di essere pronto, in caso di attacco, a «distruggere irreversibilmente» le infrastrutture vitali dell’intera regione, compresi gli impianti di desalinizzazione, insieme a «chiudere completamente» Hormuz, dove solo una manciata di navi è riuscita a passare in poco più di tre settimane di conflitto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

l iran non cede all ultimatum distruzione totale se usa attaccano le centrali ma si comincia a negoziare
© Feedpress.me - L'Iran non cede all'ultimatum: "Distruzione totale se Usa attaccano le centrali". Ma si comincia a negoziare

Articoli correlati

Iran: “Sì all’accordo sul nucleare con gli Usa, ma se ci attaccano reagiremo”L’ Iran si dice pronto a raggiungere un accordo “rassicurante” con gli Stati Uniti sul nucleare e conferma di aver concordato con Washington un nuovo...

Leggi anche: L'ultimatum di Trump: "Teheran apra Hormuz in 48 ore o colpiremo le centrali elettriche". E l'Iran minaccia le infrastrutture energetiche Usa

Iran : des troupes américaines pour atteindre le nucléaire iranien LCI

Video Iran : des troupes américaines pour atteindre le nucléaire iranien ??LCI

Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'Iran non cede all'ultimatum...

Temi più discussi: Perché l’Iran non ha ancora perso la guerra: i tre incubi di Usa e Israele; Come e quando finirà la guerra in Iran? Dalla Taco (Trump Always Chickens Out) alla soluzione irachena: i 4 scenari possibili; Iran: la guerra supera altri limiti e fa ancora più paura; Stretto di Hormuz, ecco perché i metodi di Trump non stanno funzionando.

l iran non cedeL'Iran non cede all'ultimatum: Distruzione totale se Usa attaccano le centrali. Ma si comincia a negoziareL’ombra di una nuova escalation si allunga sulla guerra in Iran. Dopo che sabato sera il presidente americano Donald Trump ha lanciato un ultimatum a ... gazzettadelsud.it

l iran non cedeIran, Trump: Non mando soldati. Netanyahu: Regime sta cedendoNon mando truppe da nessuna parte. E se decido di mandarle, non lo dico.... Le parole di Donald Trump non sono sufficienti per allontanare l'ipotesi di una 'fase 2' della guerra in Iran. Un'invasion ... adnkronos.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.