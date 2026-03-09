La destra israeliana promette un Libano come Gaza Beirut | Pronti a negoziare terra in cambio di pace

La destra israeliana ha annunciato l’intenzione di trattare il Libano come Gaza, mentre a Beirut si afferma la disponibilità a negoziare e a scambiare terra per ottenere la pace. Nel frattempo, il numero di morti e sfollati nel paese cresce a causa dei bombardamenti israeliani. Il ministro delle finanze di Israele ha dichiarato pubblicamente il proposito di ridurre il Libano come Gaza.

Mentre l'Idf intensifica i raid nei sobborghi a sud di Beirut, considerati la roccaforte di Hezobollah, gli sfollati sono almeno mezzo milione. Le Ong denunciano uso di armi al fosforo bianco in aree residenziali La conta dei morti e degli sfollati sotto il fuoco israeliano continua a salire in Libano, che il ministro delle finanze di Israele, Bezalel Smotrich, ha promesso di ridurre come Gaza. Quantomeno in tutte quelle zone considerate sotto il controllo di Hezbollah. "Presto il sobborgo meridionale di Beirut sarà ridotto in macerie come Khan Yunis", ha affermato Smotrich. L'area di Dahieh, composta da quattro grandi municipalità, ospita oltre mezzo milione di persone ed è l’area più densamente popolata del Paese. 🔗 Leggi su Today.it

