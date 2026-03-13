Rothko a Firenze | l’arte incontra l’architettura

A Firenze si tiene una retrospettiva dedicata a Mark Rothko, con esposizioni in tre diverse sedi: Palazzo Strozzi, il Museo di San Marco e la Biblioteca Medicea Laurenziana. La mostra presenta una vasta selezione di opere del pittore statunitense, offrendo al pubblico l’opportunità di esplorare il suo percorso artistico attraverso diverse location della città.

Una grande retrospettiva dedicata a Mark Rothko apre le sue porte a Firenze, ospitata tra Palazzo Strozzi, il Museo di San Marco e la Biblioteca Medicea Laurenziana. La mostra, curata da Christopher Rothko ed Elena Geuna, rimane aperta fino al 26 luglio 2026 e ripercorre oltre quattro decenni di pittura astratta. Il figlio dell’artista ha confermato che l’opera paterna non è solo colore, ma costruzione di spazi mentali ispirati all’architettura europea. La decisione di esporre queste opere in luoghi storici fiorentini non è casuale: si tratta di un dialogo intenzionale con il Rinascimento italiano. Christopher Rothko spiega che suo padre vedeva nei maestri del passato dei colleghi vivi, e che lo spazio architettonico era per lui più importante della semplice immagine pittorica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

I 9 musei più attesi del 2026: da Abu Dhabi a Memphis, l'architettura incontra l'arteC'è qualcosa di profondamente umano nel bisogno di costruire luoghi dove la bellezza venga custodita, raccontata, condivisa.

Rothko a Firenze: capolavori dal MoMA e la Tate a Palazzo StrozziA Palazzo Strozzi si prepara un appuntamento culturale di portata internazionale che porterà a Firenze l'opera del maestro americano Mark Rothko.

