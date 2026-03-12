Trovate ossa umane a Ostiense durante i lavori di ristrutturazione | indagini in corso

Durante i lavori di ristrutturazione a Ostiense sono state trovate ossa umane, portando le autorità a avviare immediatamente le indagini. La scoperta è avvenuta in un'area interessata dai lavori, senza che siano stati riferiti dettagli sui resti trovati o su eventuali elementi collegati. Le autorità stanno verificando la provenienza e le circostanze del ritrovamento.

Macabra scoperta a Roma dove, durante alcuni lavori di ristrutturazione, sono stati ritrovati resti umani. Sul posto la polizia Scientifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Roma, operai trovano ossa umane durante lavori di ristrutturazione in un locale a Ostiense(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, ossa umane sono state trovate lunedì mattina da alcuni operai impegnati nei lavori di ritrutturazione di... Trovate ossa umane nello scavo di un cantiere stradale nel Bresciano: indagano i carabinieriResti di ossa umane, come femore e ulna, sono stati ritrovati in un cantiere stradale nel Bresciano nel pomeriggio del 10 gennaio. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trovate ossa Argomenti discussi: Scavano per la fibra ottica e trovano delle ossa: Non sono resti di animali. Bloccati i lavori. Roma, operai trovano ossa umane durante lavori di ristrutturazione in un locale a Ostiense(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, ossa umane sono state trovate lunedì mattina da alcuni operai impegnati nei lavori di ritrutturazione di un locale in via delle Sette Chiese, in zona Ostie ... msn.com Roma, trovate ossa umane in zona Ostiense: la scoperta durante dei lavori di ristrutturazioneOssa umane rinvenute durante dei lavori di ristrutturazione. Un ritrovamento insolito che ha sorpreso alcuni operai mentre stavano lavorando in un locale ... msn.com