Cimiteri comunali nuovi spazi Il punto su tutti i lavori in corso | E’ una questione di civiltà

I cimiteri comunali di Agliana stanno subendo interventi di manutenzione e ampliamento per creare nuovi spazi destinati alle sepolture. Sono in corso lavori di ristrutturazione e sviluppo per migliorare le strutture esistenti e rispondere alle esigenze della comunità. Le operazioni riguardano sia la sistemazione delle aree già presenti che la realizzazione di nuove sezioni dedicate alle sepolture.

Lavori nei cimiteri comunali aglianesi per le manutenzioni e per realizzare nuovi spazi per le sepolture. L’assessore ai lavori pubblici, Maurizio Ciottoli, spiega quali sono i lavori realizzati, quelli in corso e quelli in programma. L’intervento più consistente è in corso al cimitero Il Giardino, il più grande di Agliana, dove si sta realizzando un nuovo lotto per le inumazioni. "I lavori sono iniziati il 2 marzo – informa l’assessore Ciottoli – e la conclusione è prevista per il 21 luglio 2026. Il costo dell’opera di è 170mila euro e l’area potrà servire per circa mille sepolture in terra. Sempre al cimitero Il Giardino – prosegue Ciottoli – i quadri per le sepolture in terra già realizzati nella parte nuova sono per circa 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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