Specialità dal mondo e birre artigianali | tre giorni di street food in riva al lago

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile, il parco di Villa Fedora a Baveno sarà teatro di un evento dedicato allo street food internazionale e alle birre artigianali. La manifestazione Hop Hop Street Food, che si svolge in diverse località, farà tappa anche sulle sponde del Lago Maggiore, offrendo tre giorni di degustazioni e cucina proveniente da diversi paesi. L’evento coinvolge numerosi espositori e si svolge all’aperto, in un contesto naturale.

Baveno si prepara a ospitare tre giorni dedicati ai sapori internazionali e alle birre artigianali. Da venerdì 17 a domenica 19 aprile, il parco di Villa Fedora farà infatti da cornice a una nuova tappa di Hop Hop Street Food, la manifestazione itinerante che porta sulle sponde del Lago Maggiore.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Torna il Mercato Europeo: quattro giorni di street food, tradizioni e sapori dal mondoL’evento, realizzato in collaborazione con Anva e Confesercenti Parma e con il patrocinio del Comune di Parma, porterà nel cuore della città un ricco... Streeat Food Truck Festival: pizza fritta, arrosticini, smash burger, burritos e birre artigianaliStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend In Iran... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Emanuele Iaquinta ha vinto la Coppa del Mondo Under 20 di fioretto maschile! È il 19° successo italiano nella specialità. Sul podio del circuito iridato dei Giovani anche lo sciabolatore Leonardo Reale e la fiorettista Greta Collini; Festival itinerante La cittadella del gusto. Cibo di strada e specialità dal mondo; Trave: successo per Manila Esposito nell'ultima tappa di Coppa del Mondo in Croazia; Roma Incontra il Mondo alla Fiera di Roma. Street food e specialità da tutto il mondo: weekend di gusto in piazza PertiniANCONA - Tre giorni dedicati al gusto con specialità da tutto il mondo. Dal 17 al 19 aprile arriva in piazza Sandro Pertini l’International Street Food. L’evento, a ingresso gratuito, proporrà stand c ... anconatoday.it Egna, torna Borgo diVino: degustazioni, musica e specialitàLa manifestazione apre il tour nazionale nei borghi più belli d’Italia. Degustazioni, prodotti tipici e musica dal vivo animeranno il centro storico per tutto il weekend ... altoadige.it Festival itinerante con specialità sudamericane, spettacoli e animazione: stand aperti fino a notte, presenza di artisti internazionali e iniziativa patrocinata dal Comune facebook Lui è , la sua specialità per è Che settimana ti attende A) Avrai un grande rilancio B) Avrai soddisfazioni lavorative C) Farai una scelta importante D) Ti ritroverai al centro dell’attenzione Sc x.com