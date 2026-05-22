Passeggiate e mostra-mercato Arriva lo Street Food Festival
Arrivato con entusiasmo, lo Street Food Festival si prepara a riempire le serate di primavera con un mix di eventi all'aperto. La manifestazione proporrà passeggiate, esposizioni e mercatini dedicati al cibo di strada, coinvolgendo famiglie e gruppi di amici in un’atmosfera conviviale. Le serate saranno animate da musica e spettacoli vari, offrendo un’occasione per trascorrere momenti di svago all’aperto. L’evento punta a valorizzare le tradizioni gastronomiche e culturali, creando un appuntamento ricco di proposte per tutti i gusti.
Le serate di primavera si accendono di eventi da vivere all’aria aperta, tra natura, musica, gusto e spettacoli per famiglie e amici. Anche oggi dunque una selezione di eventi tra i tantissimi organizzati sul nostro territorio. Ecco una comoda guida. A Prevalle (Brescia), domani torna la suggestiva Lucciolata: una passeggiata serale lungo il Sentiero delle Farfalle per osservare il volo delle lucciole immersi nel silenzio del bosco (prenotazioni al 340.4178267). A Treviglio (Bergamo), da oggi a domenica, piazza Setti si trasforma in una grande cucina a cielo aperto con lo Street Food Festival, tra specialità italiane e internazionali, birre artigianali e concerti serali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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