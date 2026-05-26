A Chioggia un' estate di spettacoli teatrali letture e musica

Da veneziatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Chioggia sono in programma spettacoli teatrali, letture e concerti durante l’estate. Gli eventi sono rivolti a bambini e adulti e si svolgeranno in diverse location della città. La stagione estiva prevede una serie di appuntamenti organizzati da enti locali e associazioni culturali. Le date e i programmi dettagliati saranno comunicati nelle prossime settimane. L’obiettivo è offrire un ricco calendario di intrattenimento per tutta la famiglia.

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Chioggia presenta il suo calendario di appuntamenti estivi rivolti a un pubblico di bambini e adulti. Da luglio a settembre, al Museo civico San Francesco fuori le mura, è in programma la rassegna “Chioggia che storia. e che spettacolo al museo!”, a cura dell'assessorato alla cultura in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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