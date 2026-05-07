A 48 anni dalla scomparsa a teatro si ricorda lo statista con lo spettacolo La prigionia di Aldo Moro
Sabato 9 maggio, alle ore 17, il cineteatro Victor ospita la compagnia “Il teatro dell’ucronia” che porta in scena “La prigionia di Aldo Moro” nel 48esimo anniversario della morte dello statista, avvenuta il 9 maggio 1978.Lo spettacolo, interpretato da Raffaello Giordano (Aldo Moro), Margherita.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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