A Rende si svolge una serata di spettacolo con il Circo Paolo Orfei, che porta in città la sua unica tappa nella provincia di Cosenza. L’evento presenta uno show di circo tradizionale con artisti e numeri di vario genere, attirando il pubblico locale. La manifestazione si tiene in una struttura appositamente allestita e si svolge in una data precisa, con ingresso aperto a tutti.

Arriva a Rende, unica tappa nella provincia di Cosenza l’eccellenza del circo tradizionale, lo show di successo del Circo Paolo Orfei, presenta, “ Africa, il Regno Animale”, il circo dei record, con artisti premiati al Festival del Circo di Montecarlo, i giganti sono in pista con l’attrazione pluripremiata, gli elefanti della famiglia Gartner e i maestosi felini di Francesco Berosini, con le meravigliose tigri bianche. Dal 3 al 26 aprile g randi attrazioni esotiche ed acquatiche, per il circo diretto dalla famiglia Martino-Dell’Acqua. Il grande spettacolo circense dopo sarà ospitato a Rende, via Londra, area luna park. La programmazione: giovedì e venerdì di ore 18. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - A Rende il grande show di successo del Circo Paolo Orfei

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Rende, arriva il Circo Paolo Orfei: lo show Africa con le tigri bianche e gli elefanti dei recordDal 3 al 26 aprile nell'area Luna Park di via Londra l'unica tappa in provincia di Cosenza. In pista le attrazioni premiate al Festival di Montecarlo per uno spettacolo tra savana e magia. cosenzapost.it