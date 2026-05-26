A Carpi cresce il turismo | nel 2025 arrivi aumentati del 10%

Nel 2025, il numero di arrivi turistici a Carpi è aumentato del 10% rispetto all’anno precedente. La crescita indica un rafforzamento dell’attrattiva della città per i visitatori. I dati si riferiscono a un incremento rispetto ai numeri del 2024, evidenziando un trend positivo nel settore del turismo locale. Nessuna informazione aggiuntiva sui motivi di questa crescita o sui numeri assoluti è stata fornita.

Nel 2025 Carpi ha rafforzato la propria attrattività turistica con numeri in crescita rispetto al 2024. Nel dettaglio, gli arrivi sono aumentati complessivamente del 10,83%, arrivando a un totale di 43.120 presenze, con un’incidenza maggiore per i turisti italiani (aumentati del 12,34%) rispetto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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