A Cannes si sono viste creazioni di alta moda provenienti da artigiani toscani, con tessuti pregiati e dettagli raffinati. Le sfilate hanno mostrato abiti ispirati alla tradizione pratesi, caratterizzati da lavorazioni artigianali e finiture precise. Tra le modelle, capi in seta, pizzi e ricami hanno attraversato la passerella, portando con sé un pezzo di Toscana nel cuore della manifestazione cinematografica.

Firenze, 26 maggio 2026 - Dalla Toscana alla Croisette, il passo non è breve. Ma quando a compierlo è un abito nato dall’esperienza e dalla tradizione, con tessuti pensati su misura per il corpo di ciascuna donna e ricami costruiti un dettaglio per volta, la distanza si accorcia fino a diventare il racconto di una storia. Quella di Prato e della sua stilista, Eleonora Lastrucci, fashion designer che nei giorni del Festival di Cannes ha portato il suo universo couture in uno degli scenari internazionali dove cinema, moda e immagine si incontrano con maggiore forza. Orgogliosa della propria toscanità, Lastrucci ha proposto creazioni destinate al pubblico internazionale che parlano di una cultura tutta toscana, tradotta in alta moda, glamour e proiezione della tradizione verso il futuro e la contemporaneità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Cannes sfilano eleganza e tradizione pratesi

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