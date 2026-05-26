A Caivano anche una bambina di 11 anni coinvolta nello spaccio di cocaina | La nascondo nelle scarpe Valentino?
Una bambina di 11 anni è stata intercettata mentre maneggiava droga durante un'operazione della polizia a Caivano. La ragazzina, parente di una coppia coinvolta nello spaccio, faceva parte della rete di distribuzione. La coppia che gestiva la piazza di spaccio è stata smantellata, e la bambina è stata identificata come parte del gruppetto. La polizia ha sequestrato sostanze stupefacenti e ha arrestato i responsabili.
La coppia che gestiva la piazza di spaccio smantellata dalla Polizia a Caivano aveva coinvolto anche una bambina di 11 anni, parente di lei; la ragazzina intercettata mentre maneggia la droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Stefania Ascari. . Una bambina è stata prelevata da scuola e strappata alla madre in modo improvviso e traumatico, davanti agli occhi di altri bambini. Che cosa avrà fatto questa madre per vedersi portare via la figlia con tale disumanità? Sarà forse una crimin facebook