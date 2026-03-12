Scontro tra auto a Lurate Caccivio | coinvolta anche una bambina di 11 anni

Nella mattinata del 12 marzo 2026 a Lurate Caccivio si è verificato uno scontro tra diverse auto lungo via Appiano. L’incidente ha coinvolto anche una bambina di 11 anni, che si trovava a bordo di una delle vetture coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e accertare le cause dello scontro.

Incidente questa mattina in via Appiano. Quattro persone soccorse dalle ambulanze, nessuno in gravi condizioni Incidente stradale nella mattinata di oggi, 12 marzo 2026, a Lurate Caccivio, dove alcune auto si sono scontrate lungo via Appiano. L'allarme è scattato intorno alle 8.15, quando sul posto sono stati attivati i soccorsi per assistere le persone coinvolte. Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimaste coinvolte quattro persone, tra cui anche una bambina di 11 anni. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le ambulanze del Sos di Olgiate Comasco e del Sos di Appiano Gentile, che hanno prestato assistenza ai feriti. Le persone coinvolte avrebbero riportato ferite lievi.