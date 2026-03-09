Frontale a Tarcento coinvolta anche una bambina di nove anni

Nel pomeriggio a Tarcento, poco dopo le 16, due auto si sono scontrate frontalmente lungo una strada principale. Nell’incidente è stata coinvolta anche una bambina di nove anni, che si trovava a bordo di una delle vetture. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e accertare le dinamiche dell’incidente.

Due auto si sono scontrate questo pomeriggio, senza gravi conseguenze. I conducenti delle vetture e la minore sono stati portati in pronto soccorso per accertamenti Attimi di paura a Tarcento, quando questo pomeriggio, poco dopo le 16, due autovetture si sono scontrate in un frontale. Da uno dei veicoli usciva del fumo. Sul luogo dell'incidente, avvenuto in via della Ferrovia, all'altezza del civico 30, sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari inviati dalla centrale Sores, che hanno portato le tre persone coinvolte – un uomo del 1991, una donna del 1988 e la figlia di lei, una bambina di nove anni –, in pronto soccorso per accertamenti.