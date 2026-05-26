?A Bomarzo Perniconi vince ancora | Subito al lavoro per completare l' asilo nido entro ottobre

A Bomarzo, l'amministrazione uscente guidata da Marco Perniconi ha ottenuto la riconferma alle elezioni comunali, dopo lo scrutinio delle tre sezioni elettorali. Perniconi ha dichiarato che si impegnerà a completare l'asilo nido entro ottobre. La vittoria è stata confermata dal risultato delle urne, che ha confermato la continuità della gestione precedente.

I cittadini di Bomarzo hanno scelto la continuità per la guida del municipio. Le urne per le elezioni comunali si sono chiuse e lo scrutinio delle tre sezioni elettorali del paese ha confermato l'amministrazione uscente guidata da Marco Perniconi. La lista "Uguaglianza" rimane al vertice del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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