Nuovo asilo nido Collegamento lavori oltre il 65% e consegna prevista entro maggio

I lavori per il nuovo asilo nido “Collegamento” sono in corso e hanno superato il 65 percento dello sviluppo. L’intervento, del valore di 912 mila euro, prevede la demolizione e ricostruzione della struttura, con una consegna programmata entro il mese di maggio. L’obiettivo è rafforzare i servizi educativi per l’infanzia e migliorare il quartiere interessato.

Completate strutture e impianti della nuova scuola per l’infanzia da 912 mila euro. L’obiettivo è anticipare la scadenza fissata dal Pnrr al 30 giugno Il cantiere ha ormai superato il 65 per cento di avanzamento. Sono state completate tutte le strutture portanti e le pareti divisorie dell’edificio e sono già stati installati gli impianti. Nelle prossime settimane si passerà alla fase delle finiture interne con la realizzazione dei massetti, la pavimentazione, il montaggio degli infissi e la sistemazione degli spazi esterni. Il progetto prevede la realizzazione di una struttura moderna e funzionale, progettata per garantire elevati standard di sicurezza e comfort. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

