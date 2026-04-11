Dal 10 aprile al 31 maggio si tiene COMICON OFF 2026, una rassegna di eventi che si svolge in varie location della città. Durante questo periodo vengono organizzate mostre, talk, workshop, live drawing e performance dal vivo. Sono previsti anche eventi dedicati alla cultura pop, con la partecipazione di artisti ospiti e momenti di musica e intrattenimento. La manifestazione offre un calendario ricco di iniziative rivolte agli appassionati di fumetti e cultura contemporanea.

COMICON OFF 2026, dal 10 aprile al 31 maggio: Mostre, talk, eventi, workshop, live drawing, eventi k-pop, performance, musica e tanti ospiti. Tra le mostre Dal 10 aprile al 31 maggio torna la rassegna COMICON OFF, il fuoriFestival di COMICON, che anche quest’anno, grazie al Comune di Napoli, invade la città in tutte le municipalità e non solo. Il programma diffuso e trasversale, trasforma Napoli in un vero e proprio laboratorio di cultura pop, arti visive, partecipazione e sperimentazione. «La scelta di realizzare anche quest’anno COMICON OFF conferma una direzione precisa della politica cittadina: agire per una cultura viva e diffusa, capace di coinvolgere tutte le municipalità e di attrarre tutti i pubblici, a partire dai più giovani.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - COMICON OFF 2026, RASSEGNA DI EVENTI IN CITTÀ DEDICATI AL FUMETTO E ALLA CULTURA POP

Comicon Off 2026, rassegna di eventi diffusi in città fino al 31 maggioMostre, talk, eventi, workshop, live drawing, eventi k-pop, performance, musica e tanti ospiti.

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