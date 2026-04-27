Bari si prepara ad accogliere la quarta edizione del Levante For, che si svolgerà il 30 e 31 maggio. L'evento, dedicato a musica pop e gaming, vede la partecipazione di ospiti internazionali e si propone di rafforzare il ruolo della città come centro di riferimento nel Sud Italia per queste tematiche. Due giorni di incontri, concerti e attività dedicate ai giovani e agli appassionati.

? Cosa sapere La quarta edizione del Levante For si terrà il 30 e 31 maggio a Bari.. L'evento con ospiti internazionali punta a consolidare il polo pop del Sud Italia.. Il 30 e il 31 maggio la Fiera del Levante a Bari ospiterà la quarta edizione del Levante For, un evento che punta a consolidare il ruolo della città come fulcro della cultura pop nel Sud Italia attraverso un programma denso di ospiti internazionali. La manifestazione si terrà presso il Nuovo Padiglione e le aree esterne della fiera barese. L’edizione attuale adotta il tema denominato Presente di un futuro passato, caratterizzato da un’immagine ufficiale che ritrae un drago in volo sul lungomare cittadino davanti all’ingresso della struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari si accende: il Levante For conquista il Sud con il pop e il gaming

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